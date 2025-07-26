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26 июля, 10:38

«Суррогат творчества»: Композитор оценил использование ИИ в музыке

Композитор Гуров раскритиковал использование ИИ в создании музыки

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Певец и композитор Илья Гуров выразил категорическое несогласие с использованием искусственного интеллекта в процессе создания музыки. По его словам, нейросети не могут заменить настоящие эмоции и вдохновение, которые рождают искренние песни.

Композитор Илья Гуров раскритиковал использование ИИ в создании музыки. Видео © Пятый канал

Собеседник Пятого канала подчеркнул, что некоторые коллеги выделяют преимущества ИИ, мол, можно не писать стихи и музыку самостоятельно. Однако, по его мнению, цифровые технологии разрушают «магию создания песни», которая заключается в человеческих эмоциях. Эксперт полагает, что творчество должно оставаться живым и искренним, а ИИ создаёт лишь иллюзию.

«Нейросети — это суррогат творчества. Это красиво, но не более. Нет глубинного смысла», — заявил композитор.

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Он признался, что сознательно избегает использования ИИ в работе, ограничиваясь лишь базовыми инструментами Также Гуров напомнил о скандале, когда артист выдал трек, созданный нейросетью, за собственное творчество. По словам певца, платформы могут распознавать такую музыку, а слушатель всегда почувствует разницу между живой душой и холодным алгоритмом.

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Тем временем в России в систему ЖКХ хотят внедрить ИИ. По словам эксперта, в нашей стране без искусственного интеллекта не получится улучшить качество коммунальных услуг. А вот в США планируют заменить ИИ уволенных госслужащих.

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Борис Эльфанд
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