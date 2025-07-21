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21 июля, 11:33

«Улучшится качество коммунальных услуг»: В систему ЖКХ хотят внедрить ИИ

Эксперт Бирюкова: Цифровизация необходима для развития системы энергоучёта в РФ

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Для развития российского рынка учёта энергоресурсов необходимы цифровизация, импортозамещение, и комплексные решения по автоматизации, уверена эксперт Наталья Бирюкова. По её словам, улучшить качество коммунальных услуг не получится без внедрения искусственного интеллекта.

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Собеседница радио Sputnik подчеркнула, что основное направление развития отрасли должно быть связано с созданием интеллектуальных приборов и внедрением автоматизированных систем для дистанционного сбора и анализа данных о потреблении ресурсов. Также важно предусмотреть использование ИИ, цифровых двойников и технологий big data в управлении энергетическими системами.

«Благодаря использованию современных технологий существенно улучшится качество предоставления коммунальных услуг, повысится точность учёта потребления тепла в многоквартирных домах, а модернизация инфраструктурных сетей позволит снизить потери при транспортировке теплоносителя», — отметила специалист.

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К слову, в Госдуме обсуждают поправки в Жилищный кодекс, которые позволят изменить квитанции ЖКХ, выделив в них отдельной строкой плату за текущий ремонт. Сейчас этот показатель включён в статью «содержание жилплощади». Фактически это позволяет управляющим компаниям тратить деньги жильцов на содержание дома, не делая сам ремонт.

Борис Эльфанд
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