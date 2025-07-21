«Улучшится качество коммунальных услуг»: В систему ЖКХ хотят внедрить ИИ

Для развития российского рынка учёта энергоресурсов необходимы цифровизация, импортозамещение, и комплексные решения по автоматизации, уверена эксперт Наталья Бирюкова. По её словам, улучшить качество коммунальных услуг не получится без внедрения искусственного интеллекта.

Собеседница радио Sputnik подчеркнула, что основное направление развития отрасли должно быть связано с созданием интеллектуальных приборов и внедрением автоматизированных систем для дистанционного сбора и анализа данных о потреблении ресурсов. Также важно предусмотреть использование ИИ, цифровых двойников и технологий big data в управлении энергетическими системами.

«Благодаря использованию современных технологий существенно улучшится качество предоставления коммунальных услуг, повысится точность учёта потребления тепла в многоквартирных домах, а модернизация инфраструктурных сетей позволит снизить потери при транспортировке теплоносителя», — отметила специалист.