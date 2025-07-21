«Жильцы годами спорят с УК»: В России плату за ремонт хотят выделить в отдельную строку

В Госдуме обсуждают поправки в Жилищный кодекс, которые позволят изменить квитанции ЖКХ, выделив в них отдельной строкой плату за текущий ремонт. Сейчас этот показатель включён в статью «содержание жилплощади». Фактически это позволяет управляющим компаниям тратить деньги жильцов на содержание дома, не делая сам ремонт, рассказала соавтор законопроекта, депутат Светлана Разворотнева.

«Знаю массу домов и собственников жилья, которые годами спорят со своими УК из-за проведения текущего ремонта. Люди говорят о том, что они сегодня платят за него и это половина суммы в строчке квитанции за содержание жилья. А УК говорит им, что это не так, а если необходимо что-то отремонтировать, то надо дополнительно скидываться», — отметила парламентарий.

В свою очередь депутат Марат Нуриев, также выступающий соавтором документа, подчеркнул, что на сегодняшний день отсутствует чёткий механизм, который позволил бы установить, сколько денег реально потрачено и на какие цели, сколько осталось и что ещё планируется сделать. Также не урегулирован порядок передачи средств за текущий ремонт при смене УК.

«Наш законопроект улучшает прозрачность для всех сторон в содержании и обслуживании многоквартирных жилых домов: и для собственника, и для УК», — добавил собеседник газеты «Известия».