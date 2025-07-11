Почему растёт квартплата? Реальные причины нового скачка тарифов ЖКХ в 2025 году Life.ru разбирается, почему с 1 июля 2025 года тарифы ЖКХ в России выросли на 8–21%, кто принимает такие решения и как можно снизить нагрузку на семейный бюджет. 11 июля, 06:01 С 1 июля 2025 года в России выросли тарифы в сфере ЖКХ. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Тарифы ЖКХ с 1 июля 2025: на сколько выросли платежи

1 июля 2025 года произошла очередная индексация размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, Правительство России утвердило соответствующее распоряжение в ноябре прошлого года. Конечно, нельзя сказать, что летнее повышение тарифов ЖКХ — новинка для россиян. Но людей волнует именно их размер.

В 2024 году было зафиксировано среднее повышение тарифов на 9,8%, а в 2023-м — на 8,1%. В этот раз, по данным аналитиков системы «Гарант», стоимость «коммуналки» в среднем по стране выросла от 8,6% до 21,1% — всё зависит от региона проживания, то есть размер новых тарифов будет неравномерным. Так, например, для Москвы максимальный индекс предусмотрен на уровне 15%, для Подмосковья — 13,3%, а для Санкт-Петербурга — 14,6%. Наименьший показатель (8,6%) установлен для Амурской области, а наибольший (21,1%) — для Пермского края. При этом виды услуг тоже подорожали по-разному: скажем, в Москве больше всего поднялись тарифы на вывоз мусора (+14,9%).

Напомним, что окончательное решение об уровне индексации остаётся за руководством субъектов РФ. Власти, ориентируясь на местные экономические условия, могут устанавливать собственные коэффициенты повышения тарифов, но не выше максимальных (предельных) индексов — как помним, их тоже определил кабмин.

Помимо регионального фактора рост квартплаты связан с макроэкономическими условиями. Поэтому повышение тарифов на услуги ЖКХ не внезапное и рассматривать его приходится как следствие общей ситуации.

Почему растут тарифы ЖКХ в России: 5 главных причин

Инфляция и подорожание топлива

По данным Министерства экономического развития, годовая инфляция в России на июль достигла 9,59%. Стоимость топлива, электроэнергии, материалов растёт, и это влияет на стоимость всех товаров и услуг, в том числе коммунальных. Другое дело, что, по оценкам экспертов, последнее опережает рост реальных доходов населения.

По данным Минэкономразвития, инфляция в России является одной из причин роста тарифов ЖКХ. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

В Министерстве энергетики сообщают об удорожании топлива (угля, газа и мазута), которое необходимо для работы котельных и тепловых электростанций. С начала 2025 года его стоимость выросла на 15–30%. Из-за сокращения экспортных поставок компании компенсируют убытки за счёт реализации своих продуктов на внутреннем рынке.

Рост стоимости электроэнергии

Минэнерго на официальном сайте так объясняет положение: «Конечная цена на электроэнергию напрямую зависит от того, как функционирует электросетевой комплекс: старение сетевого оборудования приводит к значительным потерям электроэнергии при передаче, что в конечном счёте отражается на тарифе».

Устаревшая инфраструктура ЖКХ

Это одна из основных причин повышения тарифов на «коммуналку» — деньги на обновление сетей в коммунальные тарифы закладываются впервые. Большая часть сетей водоснабжения, теплоснабжения, канализации и прочих прокладывалась ещё в советское время и не подвергалась капитальному ремонту или замене. Это приводит к риску аварий и прерываний в подаче воды, электричества и тепла. По словам Александра Аксёненко, зампреда думского комитета по строительству и ЖКХ, уровень износа сетей может достигать и 80%. Для ремонта сетей в регионах недостаточно средств.

Согласно поручению президента, к 2030 году необходимо завершить масштабную модернизацию всей коммунальной инфраструктуры в России. Сюда входит введение современных приборов учёта, переход услуг в цифровой формат и меры по энергосбережению. Потребуется около 4,5 триллиона рублей в ценах 2021 года. А по данным председателя Жилищного союза Москвы Константина Крохина, даже больше.

Капремонт и модернизация жилья

Расходы на утепление фасадов, обновление внешнего вида домов, кровли, замену лифтов и другие работы также закладываются в тарифы ЖКХ. Ведь строительные материалы и технические запчасти тоже дорожают.

Повышение зарплат в сфере ЖКХ

Аудитор Счётной палаты Наталья Трунова сообщила журналистам на ПМЭФ, что резкое увеличение тарифов ЖКХ связано, помимо всего прочего (удорожание аренды помещений, управление хозяйством и обслуживание производства), с нехваткой квалифицированных специалистов в сфере ЖКУ. Компаниям приходится повышать зарплаты своим сотрудникам для удержания кадров — а это опять требует дополнительных источников финансирования.

Новые тарифы ЖКХ в 2025 году: как увеличатся расходы семьи

Росстат подсчитал, что в среднем при новых тарифах на ЖКУ расходы семьи станут в среднем на 800–1500 рублей в месяц больше. На северные и дальневосточные регионы нагрузка окажется даже существенней. Так, жителям Магаданской области придётся дополнительно раскошелиться на 2500 рублей в месяц, в Хабаровском крае — на 1800.

Жители Москвы будут платить на 15 процентов больше за услуги ЖКХ. Фото © ТАСС / Наталья Селиверстова

Сегодня, сообщает ВЦИОМ, 67% россиян называет ЖКХ одной из основных статей расходов, а 42% готово сократить приобретение продуктов питания из-за роста цифр в платёжках.

Как сэкономить на «коммуналке»: субсидии, льготы, приборы учёта

Для некоторых категорий граждан есть варианты по уменьшению платежей за ЖКУ:

Субсидия. Если на оплату платежей за квартиру уходит значительный процент от совокупного дохода семьи, можно оформить её на портале «Госуслуг». Но только при отсутствии коммунальных долгов.

Льготы. Скидка на оплату коммунальных услуг может составить 50-60% от итоговой суммы для следующих категорий граждан:

— инвалиды и семьи, имеющие ребёнка-инвалида;

— ветераны ВОВ, ветераны боевых действий и инвалиды войн;

— пострадавшие от радиационных аварий и катастрофы на Чернобыльской АЭС;

— узники фашистских концлагерей в детстве;

— пенсионеры;

— многодетные семьи.

Для всех остальных жильцов единственным вариантом сохранить деньги является бережное и внимательное отношение к потребляемым ресурсам.

Перерасчёт платежей. Проверяйте платёжные документы. Если получили некачественную услугу — обращайтесь с заявлением на перерасчёт платы в управляющую компанию.

Приборы учёта. Установка индивидуальных приборов учёта воды позволяет экономить до трети оплаты водоснабжения.

Энергоэффективная техника. Замена старых бытовых приборов на современные (класса энергопотребления А++) способна уменьшить расходы на электричество примерно на 40%.

Авторы Валентина Станкевич