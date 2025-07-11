Почему растёт квартплата? Реальные причины нового скачка тарифов ЖКХ в 2025 году
Life.ru разбирается, почему с 1 июля 2025 года тарифы ЖКХ в России выросли на 8–21%, кто принимает такие решения и как можно снизить нагрузку на семейный бюджет.
С 1 июля 2025 года в России выросли тарифы в сфере ЖКХ. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Тарифы ЖКХ с 1 июля 2025: на сколько выросли платежи
1 июля 2025 года произошла очередная индексация размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, Правительство России утвердило соответствующее распоряжение в ноябре прошлого года. Конечно, нельзя сказать, что летнее повышение тарифов ЖКХ — новинка для россиян. Но людей волнует именно их размер.
В 2024 году было зафиксировано среднее повышение тарифов на 9,8%, а в 2023-м — на 8,1%. В этот раз, по данным аналитиков системы «Гарант», стоимость «коммуналки» в среднем по стране выросла от 8,6% до 21,1% — всё зависит от региона проживания, то есть размер новых тарифов будет неравномерным. Так, например, для Москвы максимальный индекс предусмотрен на уровне 15%, для Подмосковья — 13,3%, а для Санкт-Петербурга — 14,6%. Наименьший показатель (8,6%) установлен для Амурской области, а наибольший (21,1%) — для Пермского края. При этом виды услуг тоже подорожали по-разному: скажем, в Москве больше всего поднялись тарифы на вывоз мусора (+14,9%).
Напомним, что окончательное решение об уровне индексации остаётся за руководством субъектов РФ. Власти, ориентируясь на местные экономические условия, могут устанавливать собственные коэффициенты повышения тарифов, но не выше максимальных (предельных) индексов — как помним, их тоже определил кабмин.
Помимо регионального фактора рост квартплаты связан с макроэкономическими условиями. Поэтому повышение тарифов на услуги ЖКХ не внезапное и рассматривать его приходится как следствие общей ситуации.
Почему растут тарифы ЖКХ в России: 5 главных причин
Инфляция и подорожание топлива
По данным Министерства экономического развития, годовая инфляция в России на июль достигла 9,59%. Стоимость топлива, электроэнергии, материалов растёт, и это влияет на стоимость всех товаров и услуг, в том числе коммунальных. Другое дело, что, по оценкам экспертов, последнее опережает рост реальных доходов населения.
По данным Минэкономразвития, инфляция в России является одной из причин роста тарифов ЖКХ. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
В Министерстве энергетики сообщают об удорожании топлива (угля, газа и мазута), которое необходимо для работы котельных и тепловых электростанций. С начала 2025 года его стоимость выросла на 15–30%. Из-за сокращения экспортных поставок компании компенсируют убытки за счёт реализации своих продуктов на внутреннем рынке.
Рост стоимости электроэнергии
Минэнерго на официальном сайте так объясняет положение: «Конечная цена на электроэнергию напрямую зависит от того, как функционирует электросетевой комплекс: старение сетевого оборудования приводит к значительным потерям электроэнергии при передаче, что в конечном счёте отражается на тарифе».
Устаревшая инфраструктура ЖКХ
Это одна из основных причин повышения тарифов на «коммуналку» — деньги на обновление сетей в коммунальные тарифы закладываются впервые. Большая часть сетей водоснабжения, теплоснабжения, канализации и прочих прокладывалась ещё в советское время и не подвергалась капитальному ремонту или замене. Это приводит к риску аварий и прерываний в подаче воды, электричества и тепла. По словам Александра Аксёненко, зампреда думского комитета по строительству и ЖКХ, уровень износа сетей может достигать и 80%. Для ремонта сетей в регионах недостаточно средств.
Согласно поручению президента, к 2030 году необходимо завершить масштабную модернизацию всей коммунальной инфраструктуры в России. Сюда входит введение современных приборов учёта, переход услуг в цифровой формат и меры по энергосбережению. Потребуется около 4,5 триллиона рублей в ценах 2021 года. А по данным председателя Жилищного союза Москвы Константина Крохина, даже больше.
Капремонт и модернизация жилья
Расходы на утепление фасадов, обновление внешнего вида домов, кровли, замену лифтов и другие работы также закладываются в тарифы ЖКХ. Ведь строительные материалы и технические запчасти тоже дорожают.
Повышение зарплат в сфере ЖКХ
Аудитор Счётной палаты Наталья Трунова сообщила журналистам на ПМЭФ, что резкое увеличение тарифов ЖКХ связано, помимо всего прочего (удорожание аренды помещений, управление хозяйством и обслуживание производства), с нехваткой квалифицированных специалистов в сфере ЖКУ. Компаниям приходится повышать зарплаты своим сотрудникам для удержания кадров — а это опять требует дополнительных источников финансирования.
Новые тарифы ЖКХ в 2025 году: как увеличатся расходы семьи
Росстат подсчитал, что в среднем при новых тарифах на ЖКУ расходы семьи станут в среднем на 800–1500 рублей в месяц больше. На северные и дальневосточные регионы нагрузка окажется даже существенней. Так, жителям Магаданской области придётся дополнительно раскошелиться на 2500 рублей в месяц, в Хабаровском крае — на 1800.
Жители Москвы будут платить на 15 процентов больше за услуги ЖКХ. Фото © ТАСС / Наталья Селиверстова
Сегодня, сообщает ВЦИОМ, 67% россиян называет ЖКХ одной из основных статей расходов, а 42% готово сократить приобретение продуктов питания из-за роста цифр в платёжках.
Как сэкономить на «коммуналке»: субсидии, льготы, приборы учёта
Для некоторых категорий граждан есть варианты по уменьшению платежей за ЖКУ:
- Субсидия. Если на оплату платежей за квартиру уходит значительный процент от совокупного дохода семьи, можно оформить её на портале «Госуслуг». Но только при отсутствии коммунальных долгов.
- Льготы. Скидка на оплату коммунальных услуг может составить 50-60% от итоговой суммы для следующих категорий граждан:
— инвалиды и семьи, имеющие ребёнка-инвалида;
— ветераны ВОВ, ветераны боевых действий и инвалиды войн;
— пострадавшие от радиационных аварий и катастрофы на Чернобыльской АЭС;
— узники фашистских концлагерей в детстве;
— пенсионеры;
— многодетные семьи.
Для всех остальных жильцов единственным вариантом сохранить деньги является бережное и внимательное отношение к потребляемым ресурсам.
- Перерасчёт платежей. Проверяйте платёжные документы. Если получили некачественную услугу — обращайтесь с заявлением на перерасчёт платы в управляющую компанию.
- Приборы учёта. Установка индивидуальных приборов учёта воды позволяет экономить до трети оплаты водоснабжения.
- Энергоэффективная техника. Замена старых бытовых приборов на современные (класса энергопотребления А++) способна уменьшить расходы на электричество примерно на 40%.