WP: Администрация Трампа хочет заменить уволенных госслужащих ИИ

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план внедрения искусственного интеллекта на места уволенных государственных служащих, сообщает The Washington Post.

По данным издания, ИИ планируется использовать для выполнения широкого круга задач, в том числе для проведения налоговых проверок, обеспечения безопасности в аэропортах и других функций федеральных ведомств. Ожидается, что такие изменения помогут сократить затраты бюджета и уменьшить время ожидания для граждан.

«Конечная цель состоит в том, чтобы иметь единое IT-подразделение, отдел кадров для казначейства и заставить искусственный интеллект делать всё», – рассказала директор некоммерческой организации «Центр демократии и технологий» Элизабет Лэрд.

Однако Лэрд предупредила, что использование ИИ для принятия решений на федеральном уровне может привести к ошибкам, из-за которых граждане могут случайно лишиться социальных льгот, а также возникновению рисков для общественной безопасности.