WP: Администрация Трампа хочет заменить уволенных госслужащих ИИ
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Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план внедрения искусственного интеллекта на места уволенных государственных служащих, сообщает The Washington Post.
По данным издания, ИИ планируется использовать для выполнения широкого круга задач, в том числе для проведения налоговых проверок, обеспечения безопасности в аэропортах и других функций федеральных ведомств. Ожидается, что такие изменения помогут сократить затраты бюджета и уменьшить время ожидания для граждан.
«Конечная цель состоит в том, чтобы иметь единое IT-подразделение, отдел кадров для казначейства и заставить искусственный интеллект делать всё», – рассказала директор некоммерческой организации «Центр демократии и технологий» Элизабет Лэрд.
Однако Лэрд предупредила, что использование ИИ для принятия решений на федеральном уровне может привести к ошибкам, из-за которых граждане могут случайно лишиться социальных льгот, а также возникновению рисков для общественной безопасности.
Ранее Life.ru писал, что рейтинг Дональда Трампа обрушился с момента его вступления в должность. Сейчас большинство американцев недовольны работой президента, особенно не нравятся методы главы Белого дома молодёжи.