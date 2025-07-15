Писал не Моисей: Искусственный интеллект сделал прорыв в изучении Ветхого Завета
PLOS One: Авторство Ветхого Завета принадлежит трём разным людям
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Учёные с помощью алгоритмов искусственного интеллекта провели анализ текстов Ветхого Завета и обнаружили, что его писали как минимум три разных автора. Это ставит под сомнение традиционное представление о том, что первые пять книг были написаны Моисеем, сообщает журнал PLOS One.
Метод лингвистической атрибуции, включающий изучение структуры предложений, частоты употребления слов и синтаксических особенностей, позволил выявить три отчётливо различных стиля письма. Это означает, что тексты Ветхого Завета в разные исторические периоды писали несколько человек.
Стилистические различия прослеживаются даже внутри отдельных книг, что свидетельствует о многочисленных редакторских вмешательствах, происходивших на протяжении веков. Историки считают, что формирование Ветхого Завета длилось около тысячи лет — примерно с XV по IV век до н. э. — и отражало перемены в образе жизни и судьбах древних израильтян.
Большинство авторов и редакторов остаются неизвестными, а тексты представляют собой результат коллективной интеллектуальной деятельности. Учёные полагают, что аналогичные методы искусственного интеллекта могут помочь раскрыть происхождение и других древних рукописей.
Ранее итальянские археологи под храмом Гроба Господня в Иерусалиме обнаружили признаки древнего сада, где около двух тысяч лет назад клонились к земле виноградные грозди и всюду пахло оливой. О существовании этого места было написано в Евангелии от Иоанна. Согласно Священному Писанию, там был распят, погребён, а затем воскрес Иисус Христос.