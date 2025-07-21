Переводчик, бухгалтер, художник: Россиянам объяснили, как ИИ может помочь в быту

Искусственный интеллект прочно вошёл в быт простых россиян. К примеру, он активно используется для перевода текстов, составления предложений и обучения иностранным языкам, рассказал IT-эксперт Андрей Раевский. Кроме того, по его словам, нейросети сегодня применяются для навигация на транспорта. Современные технологии помогают оптимизировать маршруты и предсказывать время в пути.

А ещё они способны улучшать различные процессы. Так, встроенные в банковские приложения ИИ анализируют расходы пользователей, словно бухгалтер, помогая экономить деньги. Голосовые ассистенты на телефонах подсказывают погоду и выполняют другие мелкие задачи, распознавая голос владельца.

Умные колонки с голосовым управлением на основе ИИ могут воспроизводить музыку, ставить таймер или следить за домом, например, включать чайник или свет по команде. Кроме того, создатели цифрового контента активно используют нейросети для генерации изображений и создания дизайн-проектов. Также ИИ помогает быстро находить информацию, чем облегчает учёбу, заключил собеседник «Вечерней Москвы».