Экономист назвала восемь профессий, которым грозит забвение из-за ИИ

К 2030 году в России ожидается существенное сокращение или полное исчезновение ряда профессий. В их числе операторы колл-центров, кассиры, складские работники, специалисты типографий, мастера по ремонту устаревшей техники, работники аграрного сектора, бухгалтеры и журналисты, рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина.

Эксперт подчеркнула, что такие позиции, как оператор колл-центра, кассир и работник склада, вероятно, утратят свою актуальность из-за прогресса в автоматизации и внедрения искусственного интеллекта и робототехники.

«Работники, занятые в таких профессиях, как «типограф» или «механик по ремонту устаревшей техники», могут столкнуться с дефицитом вакансий, поскольку рынок переходит на более современные технологии. В-шестых, с учётом роста фермерства и агротехнологий, профессии, связанные с традиционными методами ведения сельского хозяйства, могут стать менее актуальными», — пояснила специалист в беседе с «Газетой.ru».

Развитие автоматизированных систем и специализированного программного обеспечения, способного взять на себя многие бухгалтерские задачи, может привести к сокращению числа бухгалтеров, особенно среди специалистов с низкой квалификацией. С учётом цифровизации средств массовой информации и развития технологий обработки данных, вероятно снижение спроса на традиционных журналистов, добавила Байгузина.

По её словам, редкость профессии не всегда гарантирует высокий уровень оплаты труда. Экономист считает, что если редкая профессия не требует высокой квалификации, то рост заработной платы может быть незначительным. Однако в случае высококвалифицированных и редких специалистов, например, в области искусственного интеллекта или биоинженерии, оплата труда, скорее всего, останется высокой. Она также отметила, что профессии, требующие уникальных знаний и навыков, отвечающих современным требованиям рынка, будут востребованы и хорошо оплачиваемы.