Россиянам объяснили, кому категорически не подходят IT-профессии

За последние годы наблюдается снижение числа специалистов, которые пытаются перейти в сферу информационных технологий. Это связано с повышением порога входа в отрасль, привычных курсов теперь недостаточно для успешного старта. Об этом рассказал директор IT-колледжа Антон Васильев. По его словам, сегодня в профильных компаниях на младшие позиции чаще рассматривают людей до 23–25 лет, получивших образование в специализированных вузах или колледжах.

Эксперт отметил, что за последние несколько лет на рынке труда в сфере IT сформировалась высокая конкуренция, поэтому человеку, желающему сменить профессию, уже трудно подготовиться за короткий срок. В крупных фирмах ценятся узкие специалисты с опытом работы на реальных проектах. Кроме того, данная отрасль не подходят для людей, которые не готовы к рутине и в то же время к высокой конкуренции.

Перейти в IT будет трудно и тем, кто не интересуется новыми технологиями, а идёт в профессию исключительно ради денег. Естественный интерес всегда является главным мотиватором для карьерного роста, потому что задачи и проблемы, с которыми сталкиваются специалисты этой отрасли, зачастую достаточно сложны технически и могут быть уникальными.

«Бывают и такие ситуации, когда, встретив неожиданные трудности на пути к освоению новой ИТ-профессии, человек отказывается от своих целей и возвращается на привычное место работы. Чтобы этого не происходило, работнику, переходящему в ИТ, необходимо разобраться, насколько ему подходит конкретная специальность и данная сфера в целом», — заключил собеседник «Газеты.ru».