Российские хакеры начали спецоперацию против украинской кибергруппы

Представители российского киберсообщества объявили о начале масштабной ответной операции против украинской киберкоманды, которая, как утверждается, вывела из строя IT-систему «Винлаба». Об этом SHOT стало известно от источника, близкого к пророссийским цифровым кругам.

В настоящее время вымогатели, которые связаны с Украиной, требуют сотни миллионов рублей. Российские специалисты по кибербезопасности прилагают усилия для восстановления контроля над захваченной инфраструктурой.

«Навыки команды хакеров, положившей Винлаб, — слабы. К компании пришли, потому что не в силах были хакнуть ни сайты госведомств, ни связанные со структурами порталы», — рассказал собеседник Telegram-канала.

Также представители киберсообщества отметили, что ситуация в украинской компании очень непростая.