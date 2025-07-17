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Регион
17 июля, 14:36

Российские хакеры начали спецоперацию против украинской кибергруппы

SHOT: Хакеры из РФ начали атаку на украинских кибермошенников, взломавших Винлаб

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hlib Shabashnyi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hlib Shabashnyi

Представители российского киберсообщества объявили о начале масштабной ответной операции против украинской киберкоманды, которая, как утверждается, вывела из строя IT-систему «Винлаба». Об этом SHOT стало известно от источника, близкого к пророссийским цифровым кругам.

В настоящее время вымогатели, которые связаны с Украиной, требуют сотни миллионов рублей. Российские специалисты по кибербезопасности прилагают усилия для восстановления контроля над захваченной инфраструктурой.

«Навыки команды хакеров, положившей Винлаб, — слабы. К компании пришли, потому что не в силах были хакнуть ни сайты госведомств, ни связанные со структурами порталы», — рассказал собеседник Telegram-канала.

Также представители киберсообщества отметили, что ситуация в украинской компании очень непростая.

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Напомним, что ранее российский алкогольный гигант Novabev Group стал объектом крупного и заранее спланированного киберпреступления. Нападение повлекло за собой масштабные сбои, затронув функционирование некоторых сервисов компании и всей сети «Винлаб». Часть IT-инфраструктуры временно парализована, из-за чего ряд услуг стал недоступным. Позднее киберпреступники вышли на связь с компанией, выдвигая финансовые требования.

Ольга Сливченко
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