Российские хакеры начали спецоперацию против украинской кибергруппы
SHOT: Хакеры из РФ начали атаку на украинских кибермошенников, взломавших Винлаб
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Представители российского киберсообщества объявили о начале масштабной ответной операции против украинской киберкоманды, которая, как утверждается, вывела из строя IT-систему «Винлаба». Об этом SHOT стало известно от источника, близкого к пророссийским цифровым кругам.
В настоящее время вымогатели, которые связаны с Украиной, требуют сотни миллионов рублей. Российские специалисты по кибербезопасности прилагают усилия для восстановления контроля над захваченной инфраструктурой.
«Навыки команды хакеров, положившей Винлаб, — слабы. К компании пришли, потому что не в силах были хакнуть ни сайты госведомств, ни связанные со структурами порталы», — рассказал собеседник Telegram-канала.
Также представители киберсообщества отметили, что ситуация в украинской компании очень непростая.
Напомним, что ранее российский алкогольный гигант Novabev Group стал объектом крупного и заранее спланированного киберпреступления. Нападение повлекло за собой масштабные сбои, затронув функционирование некоторых сервисов компании и всей сети «Винлаб». Часть IT-инфраструктуры временно парализована, из-за чего ряд услуг стал недоступным. Позднее киберпреступники вышли на связь с компанией, выдвигая финансовые требования.