Масштабная кибератака парализовала работу ещё одной российской нефтяной компании
SHOT: Масштабная хакерская атака затронула компанию «Роснефть»
Масштабная хакерская атака затронула и «Роснефть», сообщает SHOT. Это уже вторая крупная нефтяная компания, которая столкнулась с кибератакой за утро.
По данным телеграм-канала, работники «Роснефти» получают аналогичные инструкции, как и их коллеги из «Лукойла»: им рекомендуется не включать компьютеры и отключить их от сети. С такими указаниями столкнулись сотрудники тюменского офиса. Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.
Ранее Life.ru сообщал о крупной кибератаке на компанию «Лукойл». В результате этого инцидента сотрудники не могут добраться до своих рабочих мест, а клиенты не могут рассчитываться картами на заправках.
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