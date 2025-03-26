Масштабная кибератака парализовала работу ещё одной российской нефтяной компании

Масштабная хакерская атака затронула и «Роснефть», сообщает SHOT. Это уже вторая крупная нефтяная компания, которая столкнулась с кибератакой за утро.

По данным телеграм-канала, работники «Роснефти» получают аналогичные инструкции, как и их коллеги из «Лукойла»: им рекомендуется не включать компьютеры и отключить их от сети. С такими указаниями столкнулись сотрудники тюменского офиса. Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.