Пользователи из России пожаловались на сбой в работе СБП
Пользователи из России пожаловались на сбои в работе Системы быстрых платежей (СБП). Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего неполадки в работе значимых веб-ресурсов.
График сбоев СБП. Фото © Downdetector
За последний час зафиксировано почти семь тысяч жалоб. Большинство из них Москвы, Подмосковья, Петербурга, Ленобласти, Тверской, Нижегородской и Свердловской областей. По словам пользователей, у них не работают переводы и приложение.
Напомним, 14 февраля также сообщалось о массовом сбое в работе СБП. Основные проблемы были связаны с работой сервиса (86%), неисправностями сайта (7%) и неполадками в мобильном приложении (4%).
ТАСС / Михаил Гребенщиков