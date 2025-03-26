Пользователи из России пожаловались на сбой в работе СБП

Пользователи из России пожаловались на сбои в работе Системы быстрых платежей (СБП). Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего неполадки в работе значимых веб-ресурсов.

График сбоев СБП. Фото © Downdetector

За последний час зафиксировано почти семь тысяч жалоб. Большинство из них Москвы, Подмосковья, Петербурга, Ленобласти, Тверской, Нижегородской и Свердловской областей. По словам пользователей, у них не работают переводы и приложение.