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Регион
26 марта, 08:20

Пользователи из России пожаловались на сбой в работе СБП

Пользователи из России пожаловались на сбои в работе Системы быстрых платежей (СБП). Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего неполадки в работе значимых веб-ресурсов.

График сбоев СБП. Фото © Downdetector

График сбоев СБП. Фото © Downdetector

За последний час зафиксировано почти семь тысяч жалоб. Большинство из них Москвы, Подмосковья, Петербурга, Ленобласти, Тверской, Нижегородской и Свердловской областей. По словам пользователей, у них не работают переводы и приложение.

Виновниками масштабного сбоя в Рунете оказались иностранные серверы
Виновниками масштабного сбоя в Рунете оказались иностранные серверы

Напомним, 14 февраля также сообщалось о массовом сбое в работе СБП. Основные проблемы были связаны с работой сервиса (86%), неисправностями сайта (7%) и неполадками в мобильном приложении (4%).

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ТАСС / Михаил Гребенщиков

Никита Никонов
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