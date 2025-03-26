«Лукойл» подвергся массированной хакерской атаке

«Лукойл» стал жертвой мощной хакерской атаки, которая привела к серьёзным сбоям в работе компании. Сотрудников настоятельно просят отключить рабочие компьютеры и избегать использования корпоративных сервисов. В то же время клиенты автозаправочных станций сталкиваются с проблемами при оплате — расплатиться картами невозможно.

Как сообщает SHOT, атака началась рано утром и быстро охватила основные сервисы нефтяной компании. Работники «Лукойла» получили указание немедленно выйти из систем, если они уже вошли, чтобы предотвратить возможные утечки данных.

Ситуация усугубляется тем, что офисы на Сретенском бульваре, Якиманке и Покровском бульваре оказались парализованы. Сотрудники не могут воспользоваться электронными пропусками, и охрана вынуждена вручную проверять данные для допуска в здание. Клиенты АЗС также испытывают трудности: из-за сбоя в системе оплаты они не могут расплатиться за топливо картами, что создает дополнительные неудобства и вызывает недовольство.