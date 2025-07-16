Сбой в работе сети магазинов «Винлаб» произошёл из-за беспрецедентной кибератаки
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Российская алкогольная компания 14 июля Novabev Group столкнулась с серьёзной кибератакой, что повлияло на работу некоторых сервисов и сети «Винлаб». Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Атака была большой и хорошо организованной. Из-за этого часть IT-систем компании временно перестала работать, и некоторые сервисы стали недоступны. Злоумышленники связались с компанией и потребовали деньги.
«Группа подверглась беспрецедентной кибератаке — масштабной и скоординированной акции, осуществленной хакерами. В результате инцидента была временно нарушена работоспособность части IT-инфраструктуры, что отразилось на доступности некоторых сервисов и инструментов группы и сети «Винлаб», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что их IT-специалисты работают круглосуточно, чтобы решить возникшую проблему. Для помощи в расследовании привлекли внешних экспертов, и они делают все возможное, чтобы восстановить работу как можно быстрее. По имеющейся информации, личные данные клиентов не пострадали, но расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что Великобритания создаёт новое командование кибервойн для противодействия России. Министр обороны Джон Хили анонсировал инвестиции свыше 1 млрд фунтов в ИИ и команду хакеров. Новое Кибернетическое и Электромагнитное командование будет применять ИИ для наступательных операций против «враждебных стран», прежде всего России.