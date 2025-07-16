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Регион
16 июля, 18:18

Сбой в работе сети магазинов «Винлаб» произошёл из-за беспрецедентной кибератаки

Обложка ©freepik/pvproductions

Обложка ©freepik/pvproductions

Российская алкогольная компания 14 июля Novabev Group столкнулась с серьёзной кибератакой, что повлияло на работу некоторых сервисов и сети «Винлаб». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Атака была большой и хорошо организованной. Из-за этого часть IT-систем компании временно перестала работать, и некоторые сервисы стали недоступны. Злоумышленники связались с компанией и потребовали деньги.

«Группа подверглась беспрецедентной кибератаке — масштабной и скоординированной акции, осуществленной хакерами. В результате инцидента была временно нарушена работоспособность части IT-инфраструктуры, что отразилось на доступности некоторых сервисов и инструментов группы и сети «Винлаб», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что их IT-специалисты работают круглосуточно, чтобы решить возникшую проблему. Для помощи в расследовании привлекли внешних экспертов, и они делают все возможное, чтобы восстановить работу как можно быстрее. По имеющейся информации, личные данные клиентов не пострадали, но расследование продолжается.

Пользователи из России пожаловались на сбой в работе СБП
Пользователи из России пожаловались на сбой в работе СБП

Ранее сообщалось, что Великобритания создаёт новое командование кибервойн для противодействия России. Министр обороны Джон Хили анонсировал инвестиции свыше 1 млрд фунтов в ИИ и команду хакеров. Новое Кибернетическое и Электромагнитное командование будет применять ИИ для наступательных операций против «враждебных стран», прежде всего России.

Анастасия Никонорова
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