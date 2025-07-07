IT позади: Российские выпускники массово штурмуют педвузы

В 2025 году абитуриенты неожиданно изменили приоритеты: количество заявлений на бюджетные места в педагогические вузы уже превысило интерес к IT-специальностям. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на пресс-конференции, посвященной итогам ЕГЭ.

«Мы, конечно, посмотрим итоги приемной кампании, но уже подано 233,5 тысячи заявлений на 70 тысяч бюджетных мест», — заявил он.

По словам министра, педагогическое направление стало самым популярным среди выпускников. Для сравнения: в прошлом году абитуриенты в первую очередь шли в IT-сферу, а профессия учителя занимала второе место. Теперь тренд изменился.