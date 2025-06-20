В Минпросвещения анонсировали новые требования к школам

С 1 сентября 2025 года в российских школах начнёт действовать единый стандарт изучения всех дисциплин. Об этом сообщил РИА «Новости» министр просвещения Сергей Кравцов на полях Петербургского международного экономического форума.

Глава ведомства уточнил, что педагоги получат полностью готовые учебные программы, которые будут регламентировать содержание и объём занятий для каждого класса. Нововведение предусматривает чёткое распределение учебного времени по темам в рамках конкретных предметов.

Грядущие нормы согласованы с положениями Трудового кодекса, что позволит упорядочить рабочую нагрузку преподавателей.