В Минпросвещения анонсировали новые требования к школам
Кравцов: С 1 сентября вводится единый стандарт для всех учебных дисциплин
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С 1 сентября 2025 года в российских школах начнёт действовать единый стандарт изучения всех дисциплин. Об этом сообщил РИА «Новости» министр просвещения Сергей Кравцов на полях Петербургского международного экономического форума.
Глава ведомства уточнил, что педагоги получат полностью готовые учебные программы, которые будут регламентировать содержание и объём занятий для каждого класса. Нововведение предусматривает чёткое распределение учебного времени по темам в рамках конкретных предметов.
Грядущие нормы согласованы с положениями Трудового кодекса, что позволит упорядочить рабочую нагрузку преподавателей.
А ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил запретить поборы в школах, вузах и детсадах и ввести уголовную ответственность. По его словам, родителей в школах часто заставляют оплатить ремонт, купить мебель или технику, а студентов принуждают покупать литературу преподавателей. Также депутат призвал увеличить финансирование системы образования до 7% ВВП.