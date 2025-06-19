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19 июня, 07:59

«Надо пресекать»: В России хотят ужесточить наказание за поборы в школах и вузах

Депутат Миронов предложил ввести уголовную ответственность за поборы в школах

Обложка © Freepik

Обложка © Freepik

За поборы в школах, вузах и детских садах нужно наказывать по всей строгости и ввести уголовную ответственность. С таким предложением выступил депутат Госдумы Сергей Миронов. По его словам, с родителей в школах часто требуют оплатить ремонты, купить мебель или технику.

Миронов отметил, что в вузах студенты часто покупают учебную литературу, хотя эти же книги написаны преподавателями этих учебных заведений. По его словам, в книгах нет ничего уникального, однако без них нельзя сдать экзамены.

«Поборы надо жёстко пресекать, вводить ответственность вплоть до уголовной с серьёзным наказанием. Государство должно увеличить финансирование системы образования — до 7% от ВВП. Нужно сделать так, чтобы у администрации учебных заведений не возникало повода для сбора денег», — подчеркнул парламентарий в беседе с 360.ru.

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А ранее Life.ru выяснил, как россияне относятся к сборам «на шторы» в школах. Люди поделились на два лагеря: одни уверяют, что никаких поборов со стороны учреждений нет, а они и сами рады сдать дополнительные 1–2 тысячи для того, чтобы их дети учились в комфортных условиях.

Дарья Нарыкова
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