«Надо пресекать»: В России хотят ужесточить наказание за поборы в школах и вузах

За поборы в школах, вузах и детских садах нужно наказывать по всей строгости и ввести уголовную ответственность. С таким предложением выступил депутат Госдумы Сергей Миронов. По его словам, с родителей в школах часто требуют оплатить ремонты, купить мебель или технику.

Миронов отметил, что в вузах студенты часто покупают учебную литературу, хотя эти же книги написаны преподавателями этих учебных заведений. По его словам, в книгах нет ничего уникального, однако без них нельзя сдать экзамены.

«Поборы надо жёстко пресекать, вводить ответственность вплоть до уголовной с серьёзным наказанием. Государство должно увеличить финансирование системы образования — до 7% от ВВП. Нужно сделать так, чтобы у администрации учебных заведений не возникало повода для сбора денег», — подчеркнул парламентарий в беседе с 360.ru.