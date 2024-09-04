Законно ли отказаться от «поборов» на родительских собраниях в школе — ответ адвоката Адвокат Лебедева: Любые сборы в школе должны быть подкреплены договором 4 сентября, 05:00 Родители учащихся имеют полное право не платить деньги на законных основаниях. Обложка © АГН "Москва" / Александр Авилов

Едва ли не в большинстве российских средних школ постоянно осуществляются сборы средств на различные нужды. Как правило, они происходят во время родительских собраний или по итогу совещания родительских комитетов. Однако подавляющее большинство сборов на школьные нужды является незаконным, предупреждает адвокат Екатерина Лебедева.

Родители учащихся имеют полное право не платить деньги на законных основаниях. Первым делом необходимо обратиться к руководству учебного заведения и потребовать дать ответ в письменном виде о том, на какие цели собираются денежные средства. Если запрос родителей школьное руководство игнорирует, необходимо подать жалобу в территориальный орган Министерства просвещения Российской Федерации. Екатерина Лебедева Адвокат

Также жалобы можно подать в полицию — в подразделение, занимающееся борьбой с экономическими преступлениями, либо в прокуратуру. Правоохранительные органы будут обязаны провести проверку деятельности учебного заведения по факту обращения граждан. По словам Лебедевой, за «поборы» может грозить даже уголовная ответственность, в том числе и по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Адвокат напомнила, что любые взносы и сборы должны быть подкреплены договором об оказании платных образовательных услуг. В противном случае они являются незаконными, отсутствует прозрачность в распределении денежных средств, и родители имеют все основания не передавать деньги во время проведения родительских собраний.

Напомним, что в этом году 2 сентября по всей России прошли официальные и торжественные линейки. Ежегодно начало сентября для многих родителей становится не только радостным событием, но и тяжёлым испытанием. Например, не всех мам и пап начальство отпускает пораньше, чтобы те могли встретить ребёнка из школы. Могут ли родители официально отпроситься с работы ради такой цели — читайте в материале Life.ru.