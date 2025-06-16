Финансовый буллинг: Родителям объяснили, что делать, если ребёнка травят за бедность

Финансовый буллинг, то есть травля, связанная с материальным положением, давно перестал быть просто школьной «мелочью». В современном обществе, когда формирование статуса и идентичности подростка происходит не только на уроках, но и через сравнение со сверстниками, негативное отношение выходит на первый план. Об этом рассказала психолог Елизавета Владимирова.

По её словам, сегодня школьнику достаточно не иметь последней модели смартфона, не носить одежду определённого бренда или не пользоваться популярной игровой приставкой, чтобы оказаться «за бортом» социальной группы. Такой феномен вызывает тревогу у родителей, которые, с одной стороны, хотят защитить наследника от изоляции, а с другой, не собираются удовлетворять все его материальные капризы.

Собеседница kp.ru подчеркнула, что иногда просьбы ребёнка о покупке действительно являются необходимостью. Родителям же нужно уметь отличать реальные потребности от давления со стороны брендов и окружения. Поэтому и взрослым, и детям важно научиться проговаривать свои чувства и эмоции.

«Научитесь и сами открыто говорить о своих чувствах, тогда и сыновья и дочери не будут стыдиться рассказывать о сложностях в коллективе. Родителям важно спрашивать не только «что ты хочешь», но и «почему это важно» — тогда разговор становится глубже, и ребёнок чувствует поддержку», — рекомендовала эксперт.