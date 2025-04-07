«Школе невыгодно говорить»: В ГД назвали главный плюс закона о буллинге

В Госдуме разрабатывается законопроект, направленный на противодействие буллингу среди детей, который планируется принять до конца года. В него войдут меры по подготовке учителей и внедрению специальных программ в школах. Артем Метелев, председатель комитета Госдумы по молодежной политике, отметил, что новый закон будет включать определение травли и позволит правоохранительным органам фиксировать случаи, когда ученика несколько раз ловят на агрессивном поведении. Одной из целей этой инициативы является снижение влияния травли на рейтинг учебных заведений.

«Сейчас замалчивают факты буллинга. В итоге получается проблема, как недавно в Нижнем Новгороде, где подросток напал с ножом на своих обидчиков из-за того, что его восемь лет отравили. Восемь лет все это видели, но никто ничего не делал», — объяснил депутат 360.ru.

Он отметил, что подобные ситуации возникают из-за того, что «школе невыгодно обсуждать» эти проблемы, поскольку они могут негативно сказаться на рейтинге учреждения. По его мнению, необходимо изменить ситуацию. Школы следует поощрять, если они смогли устранить зафиксированные случаи буллинга.

Депутат подчеркнул, что новый закон обяжет школы фиксировать случаи травли среди учеников и принимать меры для их разрешения. Он также добавил, что сложные случаи будут передаваться в информационную систему профилактики и правоохранительные органы.