Крики, буллинг, невежество: Школьники составили топ «красных флагов» в учителях

Положительные отношения с учителем играют важную роль в успеваемости современных школьников. 62% участников исследования онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, результаты которого публикует РИАМО, отметили, что хорошее взаимодействие с педагогом делает предмет более интересным и способствуют повышению оценок.

Тем не менее далеко не всегда учителям удаётся установить доверительные связи с учениками. Иногда возникают «красные флаги», которые могут оттолкнуть детей. Участники опроса выделили наиболее настораживающие моменты. Так, 28% указали на ошибки в речи и письме педагога, а 22% не одобряют учителей, которые смеются над учениками.

Кроме того, 17% учеников отметили, что педагоги во время урока отвлекаются на посторонние вопросы, чем снижает мотивацию. Грубость и крик не приемлют 14% респондентов. Еще 10% считают недопустимыми разговоры преподавателя по телефону во время занятия. А 9% отмечают неуверенность учителя в материале и неспособность ответить на вопросы.

В результате исследования специалисты выяснили, что школьники ожидают от преподавателя взаимного уважения (31%), поддержки и веры в их успех даже в трудные моменты (30%), возможности открыто общаться с учителем без страха осуждения (23%) и общения в неформальной обстановке (15%).