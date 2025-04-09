Русички в топе: Life.ru выяснил, какие учителя чаще всего становятся любимчиками школьников

Чаще всего любимыми учителями российских школьников становятся преподаватели по английскому, русскому и литературе и информатике, а среди важных качеств любимых педагогов ребята особенно выделяют доброту, понимание и увлечённость своим предметом. Это следует из опроса, с результатами которого ознакомился Life.ru.

Социсследование, которое провела онлайн-школа для детей и подростков Skysmart, показало, что почти у каждого третьего школьника (26%) есть любимый учитель. При этом почти половина из них (46,5%) называет любимым учителем своего классного руководителя. Чаще всего любимыми учителями становятся преподаватели по русскому языку и литературе (у 21% школьников), английскому языку (20%), информатике (13,8%), химии и биологии — 11,5% и 9,7% соответственно.

Говоря о влиянии отношения к учителю на успеваемость, 23% школьников признают, что любовь к предмету появилась именно благодаря педагогу, а 14% утверждают, что связь, скорее, обратная: благодаря любимому предмету у ученика появился и любимый учитель. 63% уверены, что симпатия к учителю не меняет их отношения к самому предмету.

«Настоящий учитель — это не просто носитель знаний, а человек, который искренне увлечён своим делом. Тогда эта искра зажигает интерес и в учениках, и именно так рождается мотивация: не через оценку, а через вдохновение. Когда каждый урок — не просто полезный, но и увлекательный — можно по-настоящему полюбить учёбу», — прокомментировала результаты опроса академический директор Skysmart Анастасия Екушевская.

Опрос также показал, почему ученики выделяют конкретного учителя, называя его любимым. Так, 46% ценят в педагоге доброту и понимание, 35% связывают симпатию с успехами в предмете, а 31% обращают внимание на внешний вид педагога (ухоженность, харизму и т д). Каждый пятый (20%) отмечает увлечённость преподавателя своим предметом.