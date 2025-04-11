Школьники из ОАЭ стажируются в России
Губернатор Воробьёв: В Подмосковье на стажировку прибыли школьники из ОАЭ
Губернатор Подмосковья Андрей Примаков встретился со школьниками из ОАЭ. Обложка © VK / Гимназия им. Е. М. Примакова
Робототехника и 3D-моделирование, искусственный интеллект и иностранные языки, культурные традиции и ораторское мастерство — это лишь малая часть программы, подготовленной для школьников из ОАЭ, которые приехали обмениваться опытом и знаниями с товарищами из России. Гостей радушно приняла подмосковная гимназия имени Примакова — образовательный флагман региона.
Минувшей осенью президент России Владимир Путин вместе с арабским коллегой открыл при образовательном учреждении центр международного сотрудничества имени Шейхи Фатемы Бинт Мубарак — матери президента Эмиратов. А сегодня там стажируются 24 ученика из 10-11 классов. О высокой значимости проекта для международных отношений рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«Центр дал старт изучению языка, коммуникации, культуры стран и, самое главное, реальному общению наших школьников с ребятами, которые приезжают, чтобы создавать совместные проекты, дальше развивать отношения. Мы дорожим сотрудничеством наших стран», — цитирует главу региона 360.ru.
Ранее Владимир Путин встретился с Андреем Воробьёвым в Кремле. Глава государства, в частности, обсудил с губернатором Московской области меры поддержки участников СВО и их семей, волонтёрское движение и помощь учителям школ.