«Мощный такой»: Путин похвалил открывшийся в Подмосковье Детский центр им. Рошаля
Путин похвалил губернатора Подмосковья за открывшийся Детский центр им. Рошаля
Владимир Путин и Андрей Воробьёв. Обложка © Kremlin
Во вторник, 8 марта, российский лидер Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. В ходе беседы глава Подмосковья рассказал о масштабных проектах в сфере транспорта и медицины. Об этом сообщается на официальной сайте Кремля.
Путин похвалил губернатора Подмосковья за открывшийся Детский центр им. Рошаля. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Президент России похвалил открывшийся в регионе Детский центр им. Леонида Рошаля. По его словам, заведение представляет собой хорошее, «мощное» учреждение.
«Хороший центр, мощный такой», — сказал глава государства.
Путина также заинтересовала программа поддержки учителей в Московской области. В Подмосковье педагоги платят только проценты по социальной ипотеке. Российский лидер отметил большое количество ветеранов специальной военной операции (СВО) и членов их семей — около 18 тысяч человек. Им в регионе помощь оказывает фонд «Защитники Отечества».
Напомним, что сегодня Путин встретился с губернатором Подмосковья Воробьёвым. Отдельно в ходе встречи была затронута тема строительства дополнительного транспортного въезда в Королёв. В ходе прямой линии президенту жаловались на постоянные пробки на въезде в город. Воробьёв уточнил, что окончание работ запланировано на первый квартал следующего года.