Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 апреля, 13:05

«Мощный такой»: Путин похвалил открывшийся в Подмосковье Детский центр им. Рошаля

Путин похвалил губернатора Подмосковья за открывшийся Детский центр им. Рошаля

Владимир Путин и Андрей Воробьёв. Обложка © Kremlin

Владимир Путин и Андрей Воробьёв. Обложка © Kremlin

Во вторник, 8 марта, российский лидер Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. В ходе беседы глава Подмосковья рассказал о масштабных проектах в сфере транспорта и медицины. Об этом сообщается на официальной сайте Кремля.

Путин похвалил губернатора Подмосковья за открывшийся Детский центр им. Рошаля. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Президент России похвалил открывшийся в регионе Детский центр им. Леонида Рошаля. По его словам, заведение представляет собой хорошее, «мощное» учреждение.

«Хороший центр, мощный такой», — сказал глава государства.

Путина также заинтересовала программа поддержки учителей в Московской области. В Подмосковье педагоги платят только проценты по социальной ипотеке. Российский лидер отметил большое количество ветеранов специальной военной операции (СВО) и членов их семей — около 18 тысяч человек. Им в регионе помощь оказывает фонд «Защитники Отечества».

Андрея Воробьёва выбрали главой Общественного совета проекта «Герои Подмосковья»
Андрея Воробьёва выбрали главой Общественного совета проекта «Герои Подмосковья»

Напомним, что сегодня Путин встретился с губернатором Подмосковья Воробьёвым. Отдельно в ходе встречи была затронута тема строительства дополнительного транспортного въезда в Королёв. В ходе прямой линии президенту жаловались на постоянные пробки на въезде в город. Воробьёв уточнил, что окончание работ запланировано на первый квартал следующего года.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar