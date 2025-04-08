«Мощный такой»: Путин похвалил открывшийся в Подмосковье Детский центр им. Рошаля

Во вторник, 8 марта, российский лидер Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. В ходе беседы глава Подмосковья рассказал о масштабных проектах в сфере транспорта и медицины. Об этом сообщается на официальной сайте Кремля.

Путин похвалил губернатора Подмосковья за открывшийся Детский центр им. Рошаля. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Президент России похвалил открывшийся в регионе Детский центр им. Леонида Рошаля. По его словам, заведение представляет собой хорошее, «мощное» учреждение.

«Хороший центр, мощный такой», — сказал глава государства.

Путина также заинтересовала программа поддержки учителей в Московской области. В Подмосковье педагоги платят только проценты по социальной ипотеке. Российский лидер отметил большое количество ветеранов специальной военной операции (СВО) и членов их семей — около 18 тысяч человек. Им в регионе помощь оказывает фонд «Защитники Отечества».