Life.ru узнал, сколько детей страдают из-за буллинга в лагерях

Каждый десятый ребенок сталкивается с буллингом в детском лагере. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на исследование компании «Где мои дети».

Эксперты провели онлайн-опрос, в котором приняли участие более 1200 родителей из городов-миллионников России. Выяснилось, что 10% детей сталкиваются с плохим отношением на отдыхе в лагере. Причем 60% респондентов заявили, что травля происходила со стороны других сверстников, а 40% пожаловались на неподобающее поведение сотрудников.

По словам 44% родителей, их ребёнок не сталкивался с буллингом. При этом каждый второй опрошенный (47%) отметил, что в их детстве ситуация обстояла хуже.

«Как показал опрос, каждый четвёртый родитель (27%) в детстве страдал от травли во время поездок в детские лагеря. По этой причине почти каждый десятый (9%) признался, что не отправляет своего ребёнка в такие поездки. Если же ребёнок отправляется в детский лагерь, важно заранее провести беседу на тему того, что такое буллинг и как реагировать на него, обсудить личные границы. И самое главное — дать ребёнку понять, что вы всегда на связи и готовы помочь», — сказала специалист по социально-значимым проектам «Где мои дети» Светлана Михайлова.

При этом каждый пятый родитель (19%) уверен, что работники детских лагерей стали внимательнее и добрее, из-за чего снижается риск травли. Еще 15% ощущают, что дети стали более воспитанными и лояльными к окружающим. А 13% считают, что необходимые меры в лагерях предпринимают из-за опасения возможных санкций.

12% поделились предположениями, что в подобных местах отдыха стало опаснее, поскольку современные дети более агрессивные. Ещё 40% настроены пессимистично и уверены в том, что ситуация совершенно не изменилась.