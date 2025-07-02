«Магия настоящая»: Кузнец раскрыл особенности своей «сказочной» профессии

Петербургские кузнецы-реставраторы славятся по всей России. Они успешно продолжают дело специалистов, которые занимались восстановлением города после войны. При этом сегодня мастера бережно сохраняют культурное наследие своих предшественников. К примеру, звон молота уже тридцать лет является аккомпанементом жизни и творчества Андриана Серафимова.

Петербургский реставратор по металлу рассказал, как создаёт свои шедевры. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

Раньше мастер был уверен, что кузнецы существуют только в сказках, считал свою профессию нереальной, даже когда искал вакансии. Специалист шутит, что превращение серого металла в нежный аленький цветочек, мягкий и податливый, как пластилин, не может обойтись без магии.

«Это же вообще магия настоящая, конечно, каждый день с огнём, я в детстве очень любил разжигать костры, у меня горело всё вокруг, я воровал спички, меня за это били, и видимо Боженька так распорядился, что я теперь каждое утро разжигаю костры», — отметил собеседник телеканала «Санкт-Петербург».

По его словам, реставрация металла является одновременно искусством, ремеслом и детективом, ибо, работая с электричеством и газом, трудно сразу разгадать секреты коллег из прошлого. Однако мастер применяет опыт своих предшественников для создания шедевров в настоящем. Его гордость — грозный витязь Алёша Попович. Металлического богатыря при желании можно разобрать и собрать обратно.