В музее-заповеднике «Петергоф» стартовал масштабный историко-просветительский проект, декорациями для которого впервые стали залы Большого петергофского дворца. На их фоне разворачиваются события, рассказывающие посетителям, какую колоссальную работу провели реставраторы, сотрудники музея и жители Ленинграда во время и после Великой Отечественной войны.

В Петергофе стартовал историко-просветительский проект «Подвиг возрождения». Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

В годы ВОВ Петергоф оказался в эпицентре боевых действий, роскошный дворец был охвачен огнём, красивейшие сады стали превратились в выжженное поле. Сквозь заколоченные окна проникали редкие лучи света, вокруг раздавались взрывы, свистели пули. Богатая отделка и многие архитектурные элементы были уничтожены, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

«Дворец на переднем крае обороны. Он выгорел. Здесь, над ним, рвались снаряды, и более того, когда в январе 1944 года грянул гром, началась операция, немцы, отходя, они взорвали центральную часть здания», — рассказал Сергей Бондарев, начальник экспозиционной службы ГМЗ «Петергоф».

Новая экспозиция как раз посвящена труду мастеров и простых людей, чьими усилиями был восстановлен дворцовый комплекс. Она разделена на три части, которые символизируют три периода в жизни военного дворца. Пугающие интерьеры воссозданы, однако есть и подлинные экспонаты, например, уцелевший хрусталь и фарфор, которые остались в родных стенах во время войны.