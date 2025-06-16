Пансионат для ветеранов седла: В Царском Селе откроется лошадиный некрополь

В Царском Селе завершается реставрация кладбища императорских лошадей. Первый в мире подобный объект был построен именно в России. Здесь же располагался пансионат, где животные из-под царского седла проводили старость. Вскоре уникальный объект исторического наследия откроется для посетителей.

Готические залы, спроектированные архитектором Менеласом, трудно назвать стойлами. По данным телеканала «Санкт-Петербург», в 20-х годах XIX века здесь был создан пансионат для ветеранов седла — специально для лошадей, оставшихся после смерти Александра I.

Лошадей переводили сюда в возрасте 15 лет, царский конюх ухаживал за питомцами, расчёсывал их, выгуливал и баловал. Каменное здание удалось сохранить в первозданном виде. На восстановительные работы выделено около 160 миллионов рублей. Строители завершают работы по столярке, восстанавливают денники и готовят особую экспозицию, посвящённую прошлым обитателям комплекса.

Рядом с зданием пенсионерных конюшен расположено более ста надгробий — могилы тех, кто служил царским седокам не только на парадах, но и в бою. Самым страстным иппоманом, кстати, был Николай I. Рядом с любимицей супруги Николая I покоится белогривая Лами – 15 лет она служила императору Александру Павловичу.

«Самая первая наша похороненная лошадь – это Бьюти, умерла она в 1834 году, положив начало уникального кладбища захоронения императорских лошадей», — рассказала старший научный сотрудник ГМЗ «Царское Село» Наталья Лансере.