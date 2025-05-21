В Эрмитаже раскрыли, кто скрывается под написанным во время чумы полотном Тициана

Реставраторы Эрмитажа продолжают работы над знаменитым полотном «Святой Себастьян» кисти Тициана. Они уже выяснили, кто скрывается под одним из самых загадочных картин XVI века. Холст прошёл рентгеновское исследование, сейчас специалисты с высокой точностью очищают его от потемневшего лака.

Реставраторы Эрмитажа работают над картиной Тициана. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

По словам художника-реставратора из Реставрационно-хранительского центра Эрмитажа Сергея Киселёва, картина состоит из трёх частей: первоначально художник создал верхнюю часть, а затем добавил нижнюю. Тициан работал в условиях самоизоляции, потому что в 1576 году в Венеции бушевала чума.

Ведущий научный сотрудник отдела западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа Ирина Артемьева отметила, что художнику на тот момент было около 87 лет — он понимал, что приближается к концу своей жизни. Для Тициана любой выход за пределы дома ради нового холста мог стать последним, поэтому он писал поверх другой картины. Рентгеновское исследование показало, что под изображением «Святого Себастьяна» скрывается образ Иисуса.

«Он использовал холст, на котором был изображён «Динарий Кесаря», но, не имея картины, которая была уже ранее написана автором и хранится в Лондонской галерее, было бы трудно сделать прорисовку», — цитирует Киселёва телеканал «Санкт-Петербург».