Французская эстетика: В Эрмитаже началась выставка «Гравюры и рисунки XV – начала XVII века»

В Эрмитаже началась выставка французской живописи «Гравюры и рисунки XV – начала XVII века». Экспозиция включает пять разделов, каждый из которых раскрывает этапы развития французского искусства на протяжении полутора веков. Особое внимание уделено лотарингскому художнику Жаку Белланжу, которого считают последним ярким представителем маньеризма.

Выставка «Гравюры и рисунки XV – начала XVII века» в Эрмитаже. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

Выставка начинается с карандашного портрета. Этот жанр одним из первых испытал влияние Ренессанса и занимал важное место во французской художественной школе XV века.

«Многих персонажей сегодня мы можем узнать, увидеть в рисунках. Сохранились рисунки не многие, не все из них были потом использованы в живописи», – рассказала хранитель французского рисунка Государственного Эрмитажа Карина Красильникова в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».

Портретисты в то время были редкими мастерами и высоко ценились. Большинство из них работали при королевском дворе. Карандашный портрет для монархов был так же важен, как для современных лидеров — качественная протокольная фотосъёмка.

Из сотен французских карандашных портретов XV–XVI веков, хранящихся в коллекции музея, для выставки отобрано 16 работ. Их выбор обусловлен уникальностью. Многие портреты венценосных особ создавались с натуры. Среди самых известных художников того времени — Жан Фуке, основоположник портретного жанра. Его работа «Мужчина в шляпе» — один из трёх сохранившихся рисунков автора. По одной из версий, на нём изображён король Франции Людовик.

Необходимость тиражирования изображений, особенно для книжных иллюстраций, способствовала развитию гравюрной печати. Этому жанру посвящён отдельный раздел выставки. Здесь представлены работы знаменитой мастерской Фонтенбло, включая шедевр XVI века «Нимфа». Как пояснил хранитель отделения гравюр Эрмитажа Александр Конев, в этой работе соединилось всё, что французские творцы считали важным в этом виде искусства — изящество, рафинированная чувственность, причудливая фантазия в обрамлении.

Ксилографии мастеров из Лиона. Фото © Телеканал «Санкт-Петербург»

На фоне серо-чёрно-белых работ выделяются яркие и миниатюрные ксилографии лионских мастеров книжной иллюстрации, а также резцовые гравюры, которые задавали тон во французском книгоиздании конца XVI века. Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский напомнил, что музей создавался, как музей книги, а потому ценность этой части коллекции едва ли можно переоценить.

Завершают экспозицию рисунки и гравюры Жака Шарля де Белланжа — самобытного и противоречивого художника, который оставался верен маньеризму даже тогда, когда это направление уже утратило популярность. Белланж ценил утончённую элегантность и стремился к её воплощению в своих работах. Из-за хрупкости материалов выставка будет доступна недолго: она продлится до середины июля.