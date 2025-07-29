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Регион
29 июля, 20:10

ChatGPT научился ставить галочку «я человек»

Новая версия ChatGPT научилась обходить системы проверки ботов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mizkit

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mizkit

Новая версия популярного чат-бота ChatGPT научилась проходить проверку на сайте, ограничивающую действия ботов в Сети. Искусственный интеллект теперь сам отмечает пункт «я человек» в системах защиты. Об этом сообщает The Independent.

Эта возможность открывает новые перспективы для пользователей: теперь виртуальный ассистент сможет помогать с выполнением повседневных задач — от покупки товаров в интернете до бронирования столиков в ресторанах и планирования встреч. При этом создатели нейросети уверяют, что любые действия ChatGPT будут осуществляться исключительно с разрешения владельца аккаунта.

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Ранее основоположник ИИ Джеффри Хинтон заявил, что нейросети могут превзойти человеческий разум, и мировому сообществу необходимо объединить усилия для контроля над их развитием. По мнению учёного, страны должны создать международную сеть по безопасности ИИ, обмениваясь исследованиями, несмотря на разницу в интересах.

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Полина Никифорова
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