ChatGPT научился ставить галочку «я человек»

Новая версия популярного чат-бота ChatGPT научилась проходить проверку на сайте, ограничивающую действия ботов в Сети. Искусственный интеллект теперь сам отмечает пункт «я человек» в системах защиты. Об этом сообщает The Independent.

Эта возможность открывает новые перспективы для пользователей: теперь виртуальный ассистент сможет помогать с выполнением повседневных задач — от покупки товаров в интернете до бронирования столиков в ресторанах и планирования встреч. При этом создатели нейросети уверяют, что любые действия ChatGPT будут осуществляться исключительно с разрешения владельца аккаунта.