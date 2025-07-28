ChatGPT оказался стукачом: Глава OpenAI рассказал, как можно раскрыть переписку с ИИ

Переписка пользователей с ChatGPT может быть раскрыта по судебному запросу. Об этом в подкасте This Past Weekend на ютуб-канале американского комика Тео Вона заявил глава разработавшей нейросеть компании OpenAI Сэм Альтман, призвав законодательно защитить такие данные на уровне врачебной тайны.

«Если вы общаетесь с ChatGPT про свои наиболее приватные дела, а потом возникнет судебный иск или что-то в этом роде, нас могут обязать это предоставить, и я считаю, что это очень неправильно», — заявил Альтман.

Основатель OpenAI отметил, что в отличие от конфиденциальных бесед с врачами или юристами, диалоги с ИИ пока не защищены законом. Он предложил приравнять их к психотерапевтическим сеансам, подчеркнув необходимость срочного решения этого вопроса.