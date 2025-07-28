ChatGPT оказался стукачом: Глава OpenAI рассказал, как можно раскрыть переписку с ИИ
Глава OpenAI Альтман: Переписка с ChatGPT может быть раскрыта по запросу суда
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Переписка пользователей с ChatGPT может быть раскрыта по судебному запросу. Об этом в подкасте This Past Weekend на ютуб-канале американского комика Тео Вона заявил глава разработавшей нейросеть компании OpenAI Сэм Альтман, призвав законодательно защитить такие данные на уровне врачебной тайны.
«Если вы общаетесь с ChatGPT про свои наиболее приватные дела, а потом возникнет судебный иск или что-то в этом роде, нас могут обязать это предоставить, и я считаю, что это очень неправильно», — заявил Альтман.
Основатель OpenAI отметил, что в отличие от конфиденциальных бесед с врачами или юристами, диалоги с ИИ пока не защищены законом. Он предложил приравнять их к психотерапевтическим сеансам, подчеркнув необходимость срочного решения этого вопроса.
Ранее британский и канадский учёный Джеффри Хинтон, работавший в области развития нейросетей с 1970-х годов, призвал мировое сообщество объединить усилия для контроля развития искусственного интеллекта. Он сравнил искусственный интеллект с приручённым тигрёнком: нужно либо убедиться, что он никогда не захочет вам навредить, либо избавиться.