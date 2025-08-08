Встреча Путина и Трампа
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

8 августа, 09:08

В небе над Иркутской областью сняли яркий астероид

В небе над Иркутской областью минувшей ночью пролетел яркий астероид, он попал на камеры наблюдения. Объект было видно над Иркутском и Свирском. Как рассказал астроном, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Язев, небесное тело было совсем небольшим — около 10 см, и сгорел в атмосфере на высоте около 20-30 километров.

«По внешнему виду, скорости движения и цвету представляет собой астероид величиной примерно десять сантиметров», — сказал Язев в беседе с РИА «Новости».

По словам астронома, частицы размером с песчинку попадают в атмосферу Земли ежедневно в больших количествах, но все они сгорают в верхних слоях атмосферы, а замеченный иркутянами объект летел в 20 раз быстрее пули, отдаю всю энергию на нагрев и яркое свечение.

Метеор пролетел над Стокгольмом и взорвался в районе Балтийского моря
А в июле яркую вспышку от метеора заметили в небе над Челябинском. Очевидцы и уличные камеры зафиксировали редкое астрономическое явление.

Александра Вишнякова
