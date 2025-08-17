Радость метеозависимых и горе радиолюбителей: Учёные сообщили о серьёзных изменениях на Солнце

На видимой стороне Солнца наблюдается резкое сокращение числа пятен, что предвещает затишье в солнечной активности – вплоть до полного отсутствия вспышек к началу следующей недели. Об этом свидетельствуют данные специалистов из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Наиболее примечательной особенностью последних дней является почти полное исчезновение пятен на обращённой к Земле стороне Солнца. Судя по всему, то же самое происходит сейчас и на обратной стороне. Строго говоря, пятна всё ещё присутствуют, но уменьшились настолько, что впору загадывать детские загадки: «найди на картинке все 9 областей с пятнами», — говорится в сообщении лаборатории.

Учёные объясняют, что хотя пятна и сохранились, их размеры настолько ничтожны, что лишь немногие — не более четырёх из девяти — различимы даже на высокоточных снимках. Поскольку размер и количество пятен напрямую коррелируют со вспышечной активностью, перспективы последней сейчас не обнадеживают. Если тенденция сохранится, вспышки могут полностью исчезнуть к первым дням новой недели, что порадует метеозависимых, но огорчит радиолюбителей.

В Лаборатории добавили, что быстрого увеличения солнечной энергии ожидать не стоит, однако со вторника прогнозируются очередные геомагнитные бури из-за приближения корональной дыры.