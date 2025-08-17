Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 08:26

Радость метеозависимых и горе радиолюбителей: Учёные сообщили о серьёзных изменениях на Солнце

ИКИ РАН: На обращённой к Земле стороне Солнца резко снизилось число пятен

Обложка © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Обложка © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

На видимой стороне Солнца наблюдается резкое сокращение числа пятен, что предвещает затишье в солнечной активности – вплоть до полного отсутствия вспышек к началу следующей недели. Об этом свидетельствуют данные специалистов из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Наиболее примечательной особенностью последних дней является почти полное исчезновение пятен на обращённой к Земле стороне Солнца. Судя по всему, то же самое происходит сейчас и на обратной стороне. Строго говоря, пятна всё ещё присутствуют, но уменьшились настолько, что впору загадывать детские загадки: «найди на картинке все 9 областей с пятнами», — говорится в сообщении лаборатории.

Учёные объясняют, что хотя пятна и сохранились, их размеры настолько ничтожны, что лишь немногие — не более четырёх из девяти — различимы даже на высокоточных снимках. Поскольку размер и количество пятен напрямую коррелируют со вспышечной активностью, перспективы последней сейчас не обнадеживают. Если тенденция сохранится, вспышки могут полностью исчезнуть к первым дням новой недели, что порадует метеозависимых, но огорчит радиолюбителей.

В Лаборатории добавили, что быстрого увеличения солнечной энергии ожидать не стоит, однако со вторника прогнозируются очередные геомагнитные бури из-за приближения корональной дыры.

Солнце выбросило новый гигантский протуберанец после двух недель затишья
Солнце выбросило новый гигантский протуберанец после двух недель затишья

Ранее учёные сообщили, что гигантская корональная дыра на Солнце стремительно расширяется, и её воздействие в виде сильного потока солнечного ветра ожидается уже через несколько дней.

BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • Новости науки
  • Вселенная
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar