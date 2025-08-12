Солнце выбросило новый гигантский протуберанец после двух недель затишья

Период затишья в солнечной активности, продлившийся две недели, был прерван. Гигантская звезда вновь показала свою силу, извергнув массивный протуберанец. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Выброс протуберанца. Видео © Telegram / Космическая погода — xras.ru

«11 августа, вблизи южного полюса Солнца, был зарегистрирован новый крупный объект. Время наблюдения — между 21 и 24 часами по московскому времени», — отметили специалисты Лаборатории.

Также специалисты добавили, что последний раз о подобном крупном событии сообщалось 31 июля, когда с восточного края Солнца в космос было выброшено две структуры.