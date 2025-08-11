Встреча Путина и Трампа
10 августа, 21:43

На Солнце зафиксирован взрывной выброс плазмы

Обложка © Freepik

На Солнце зафиксирован взрывной выброс плазмы, затронувший сразу несколько активных областей в западном полушарии звезды. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

На Солнце зафиксирован взрывной выброс плазмы. Видео © Telegram / Космическая погода — xras.ru

«На Солнце произошёл комплексный и очень быстрый (взрывной) выброс плазмы, затронувший сразу несколько активных областей в западном полушарии звезды. Всего событием была охвачена площадь диаметром около полумиллиона километров (треть видимого солнечного диска). Плазма была выброшена точно в плоскости расположения планет», — сказано в сообщении, размещённом в Telegram-канале лаборатории.

Уточняется, что главный эпицентр взрыва находился на большом угловом удалении от направления на Землю. При этом центры некоторых вторичных взрывов располагаются в опасной близости к оси Солнце-Земля. Как показывают прямые измерения, в околосолнечном пространстве присутствуют признаки ухода части вещества и магнитных полей в сторону нашей планеты.

Напомним, ранее завершилась самая мощная за два месяца магнитная буря. Пиковая интенсивность бури совпала с прогнозами учёных. В ближайшие 2-3 дня повторения столь мощных геомагнитных возмущений не ожидается, но умеренная солнечная активность сохранится до середины следующей недели.

