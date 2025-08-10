Пить больше воды и забыть про соль: Врач рассказала, как справиться с магнитными бурями

Магнитные бури могут стать причиной негативного самочувствия у некоторых людей. Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Елена Жучкова в беседе с Life.ru рассказала, что солнечная активность может вызывать скачки артериального давления, головные боли, тревожность, ухудшение общего состояния и снижение продуктивности у метеочувствительных людей.

В такие периоды усиливается склонность к тромбообразованию, снижается насыщение тканей кислородом и нарушается газообмен. Это увеличивает риски серьёзных осложнений, включая инфаркты, инсульты, гипертонические кризы и мигрени. Особенно уязвимыми, по словам врача, становятся люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, под влиянием магнитных волн ухудшается состояние людей с психическими расстройствами — возрастает раздражительность, могут обостряться симптомы заболеваний. Особенно внимательно в этот период стоит относиться к своему состоянию тем, кто страдает болезнями сердца и сосудов. Елена Жучкова Врач-эндокринолог «СМ-Клиника»

Чтобы минимизировать риски, важно соблюдать режим сна, избегать переутомления и эмоциональных перегрузок. Особое внимание врач посоветовала уделять питьевому режиму — увеличить потребление воды и ограничить соль в рационе. При этом она настоятельно рекомендовала не изменять схему приёма назначенных препаратов без консультации с врачом, который может скорректировать лечение при необходимости.

«Полностью избежать влияния магнитных бурь невозможно, но при разумном подходе их последствия можно свести к минимуму», — заключила специалист.