На Земле началась сильнейшая за 2 месяца магнитная буря уровня G1

На Земле в 21:00 мск зафиксировали магнитную бурю уровня G1. На данный момент показатели считаются ниже среднего уровня, сообщили представители лаборатории ИКИ РАН.

«Буре предшествовало вхождение планеты в зону действия корональной дыры примерно с 17:00 мск. На протяжении последующих шести часов на планете наблюдались непрерывные возмущения, которые на данный момент достигли красного уровня», — говорится в сообщении.

Специалисты добавили, что в случае прибытия ожидаемых ранее выбросов плазмы от Солнца возможно существенное усиление возмущений.