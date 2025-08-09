Встреча Путина и Трампа
9 августа, 05:36

На Земле началась сильнейшая за 2 месяца магнитная буря уровня G1

Обложка © Kandinsky / Life.ru

На Земле в 21:00 мск зафиксировали магнитную бурю уровня G1. На данный момент показатели считаются ниже среднего уровня, сообщили представители лаборатории ИКИ РАН.

«Буре предшествовало вхождение планеты в зону действия корональной дыры примерно с 17:00 мск. На протяжении последующих шести часов на планете наблюдались непрерывные возмущения, которые на данный момент достигли красного уровня», — говорится в сообщении.

Специалисты добавили, что в случае прибытия ожидаемых ранее выбросов плазмы от Солнца возможно существенное усиление возмущений.

Напомним, ранее в ИКИ РАН прогнозировали, что 8 августа Землю накроет сильнейшая за последние два месяца магнитная буря, вызванная солнечной вспышкой класса M4.4. Из-за этого к нашей планете приблизится облако плазмы.

