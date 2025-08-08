Землю накрыла затяжная магнитная буря
На Земле начались геомагнитные возмущения, вызванные воздействием корональной дыры на Солнце. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в своём телеграм-канале.
«Начались геомагнитные возмущения», — говорится в публикации.
По данным учёных, в течение следующей недели не исключены слабые и умеренные магнитные бури. Прогноз сохраняется на ближайшие пять-семь дней.
Ранее Life.ru рассказывал, что общество склонно преувеличивать мощь и опасность магнитных бурь. Специалисты заверили, что учёные обязательно предупредят население, если возникнет реальная опасность, требующая внимания.