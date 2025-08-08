Встреча Путина и Трампа
Регион
8 августа, 18:00

Землю накрыла затяжная магнитная буря

Землю накрыли геомагнитные возмущения из-за корональной дыры на Солнце

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Naeblys

На Земле начались геомагнитные возмущения, вызванные воздействием корональной дыры на Солнце. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в своём телеграм-канале.

«Начались геомагнитные возмущения», — говорится в публикации.

По данным учёных, в течение следующей недели не исключены слабые и умеренные магнитные бури. Прогноз сохраняется на ближайшие пять-семь дней.

7 дней пыток: Как пережить затяжную магнитную бурю, которая обрушится на Землю уже 8 августа

Ранее Life.ru рассказывал, что общество склонно преувеличивать мощь и опасность магнитных бурь. Специалисты заверили, что учёные обязательно предупредят население, если возникнет реальная опасность, требующая внимания.

Александра Мышляева
