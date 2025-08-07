Встреча Путина и Трампа
7 августа, 14:38

На Солнце произошли две мощные вспышки класса М с выбросом плазмы

ИКИ РАН: На Солнце за день зафиксировали две вспышки класса М

Обложка © freepik

На Солнце произошли уже две мощные вспышки класса М, ставшие вторыми по интенсивности в августе. Последняя сопровождалась выбросом плазмы, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Солнце, между тем, перестроилось и из режима сжигания энергии во множестве средних событий всё же перешло в режим накопления энергии и формирования дискретных крупных взрывов. С утра произошло две сильных вспышки M класса уровня M2.2 и M3.9», — говорится в сообщении лаборатории.

Учёные пояснили, что в зоне влияния на Землю основные центры солнечной активности будут находиться ещё примерно 2 суток. Они не исключают, что такими темпами и в таком режиме активность за это время вполне может дорасти до вспышек высшего класса X.

На Солнце произошла новая вспышка — сильнейшая из пяти августовских класса М
Первая за полтора месяца вспышка класса М была отмечена на Солнце 3 августа. С тех пор произошло несколько подобных событий, причём наиболее мощное — 5 августа — достигло балла M4.4. Ещё две вспышки (М1.4 и М2.0) были зарегистрированы 4 августа.

Анастасия Никонорова
