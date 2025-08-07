На Солнце произошли две мощные вспышки класса М с выбросом плазмы

На Солнце произошли уже две мощные вспышки класса М, ставшие вторыми по интенсивности в августе. Последняя сопровождалась выбросом плазмы, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Солнце, между тем, перестроилось и из режима сжигания энергии во множестве средних событий всё же перешло в режим накопления энергии и формирования дискретных крупных взрывов. С утра произошло две сильных вспышки M класса уровня M2.2 и M3.9», — говорится в сообщении лаборатории.