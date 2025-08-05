На Солнце зафиксировали четвёртую мощную вспышку за пять дней августа

На Солнце утром 5 августа произошла новая вспышка класса М — уже четвёртая с начала месяца. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По данным учёных, вспышка зафиксирована в активной области 4168 в 5:00 по московскому времени. Она длилась 26 минут. Ранее, 3 августа, там же произошла самая сильная вспышка за последние полтора месяца — класса М2.9. Ещё две были зарегистрированы 4 августа (М1.4 и М2.0).

Сейчас, как отмечают специалисты, солнечная активность временно утихла — новых вспышек пока не наблюдается.

Солнечные вспышки — это резкие выбросы энергии на поверхности Солнца, которые сопровождаются потоками радиации и выбросом заряженных частиц. Когда такие потоки достигают Земли, они могут вызывать геомагнитные бури. У людей с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистыми, это может вызывать ухудшение самочувствия: головные боли, скачки давления, бессонницу, повышенную утомляемость и раздражительность. Особенно чувствительны к бурям метеозависимые и пожилые люди.