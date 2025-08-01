Не жалуемся: Краснодарец показал, как приготовить «кубанский завтрак» без плиты
Житель Краснодара показал, как жарит яичницу на разогретой солнцем сковороде
Житель Краснодара рассказал о погоде в городе, показав как жарит яичницу на раскалённой солнцем сковороде. Забавные кадры опубликовал Kub Mash.
Краснодарец жарит яичницу на солнечном жаре. Видео © Telegram / Kub Mash
«Коротко о погоде в Краснодаре: да в принципе всё нормально. Но жарковато у нас, жарковато. А так всё нормально у нас, мы не жалуемся», — говорит автор ролика.
Напомним, научрук Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал, что несколько российских регионов накроет мощнейшей жарой. В особенности это проявится в Краснодарском крае — в приморских городах, включая Сочи, воздух прогреется до 38 градусов.
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