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Регион
1 августа, 19:12

Не жалуемся: Краснодарец показал, как приготовить «кубанский завтрак» без плиты

Житель Краснодара показал, как жарит яичницу на разогретой солнцем сковороде

Житель Краснодара рассказал о погоде в городе, показав как жарит яичницу на раскалённой солнцем сковороде. Забавные кадры опубликовал Kub Mash.

Краснодарец жарит яичницу на солнечном жаре. Видео © Telegram / Kub Mash

«Коротко о погоде в Краснодаре: да в принципе всё нормально. Но жарковато у нас, жарковато. А так всё нормально у нас, мы не жалуемся», — говорит автор ролика.

После аномальной жары Петербург накрыла гроза с крупным градом
После аномальной жары Петербург накрыла гроза с крупным градом

Напомним, научрук Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал, что несколько российских регионов накроет мощнейшей жарой. В особенности это проявится в Краснодарском крае — в приморских городах, включая Сочи, воздух прогреется до 38 градусов.

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Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Galaganov

Юрий Лысенко
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