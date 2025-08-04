Две новые сильные вспышки произошли на Солнце

На Солнце произошли две солнечные вспышки, относящиеся к классу М. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики.

«4 августа в 08:15 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4168 (N04E14) зарегистрирована вспышка M1.4 продолжительностью 16 минут», — передаёт сообщение ТАСС.

Учёные заявили, что взрывы, произошедшие напротив Земли, не повлияли на её магнитное поле или радиационные условия для спутников, несмотря на близость их эпицентров.