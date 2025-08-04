Две новые сильные вспышки произошли на Солнце
На Солнце произошли две вспышки предпоследнего класса
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На Солнце произошли две солнечные вспышки, относящиеся к классу М. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики.
«4 августа в 08:15 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4168 (N04E14) зарегистрирована вспышка M1.4 продолжительностью 16 минут», — передаёт сообщение ТАСС.
Учёные заявили, что взрывы, произошедшие напротив Земли, не повлияли на её магнитное поле или радиационные условия для спутников, несмотря на близость их эпицентров.
Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что 1 августа на светиле произошли сразу 15 вспышек, что существенно превысило активность на поверхности звезды за предыдущий день.