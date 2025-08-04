Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 августа, 07:47

Две новые сильные вспышки произошли на Солнце

На Солнце произошли две вспышки предпоследнего класса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artsiom P

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artsiom P

На Солнце произошли две солнечные вспышки, относящиеся к классу М. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики.

«4 августа в 08:15 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4168 (N04E14) зарегистрирована вспышка M1.4 продолжительностью 16 минут», — передаёт сообщение ТАСС.

Учёные заявили, что взрывы, произошедшие напротив Земли, не повлияли на её магнитное поле или радиационные условия для спутников, несмотря на близость их эпицентров.

На Солнце произошла мощнейшая за 1,5 месяца вспышка
На Солнце произошла мощнейшая за 1,5 месяца вспышка

Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что 1 августа на светиле произошли сразу 15 вспышек, что существенно превысило активность на поверхности звезды за предыдущий день.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Новости науки
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar