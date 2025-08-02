На Солнце за сутки произошло 15 мощных вспышек

Рентгеновские мониторы GOES зафиксировали 1 августа сразу 15 солнечных вспышек, что существенно больше, чем данные, зарегистрированные днём ранее. Основным источником активности стала новая область 4167, в которой высвобождалась накопленная энергия, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Остальные события были рассеяны по диску Солнца более менее равномерно. На данный момент вспышечная активность показывает признаки стабилизации. Также, судя по всему, прекратился рост солнечных пятен», — говорится в сообщении.

Такие данные указывают на то, что всплеск солнечной активности был кратковременным и локализованным, ограничившись одним днём. При этом данная серия событий не оказала никакие воздействия на Землю.