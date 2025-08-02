На Солнце за сутки произошло 15 мощных вспышек
Рентгеновские мониторы GOES зарегистрировали 15 вспышек на Солнце за сутки
Солнце. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart
Рентгеновские мониторы GOES зафиксировали 1 августа сразу 15 солнечных вспышек, что существенно больше, чем данные, зарегистрированные днём ранее. Основным источником активности стала новая область 4167, в которой высвобождалась накопленная энергия, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«Остальные события были рассеяны по диску Солнца более менее равномерно. На данный момент вспышечная активность показывает признаки стабилизации. Также, судя по всему, прекратился рост солнечных пятен», — говорится в сообщении.
Такие данные указывают на то, что всплеск солнечной активности был кратковременным и локализованным, ограничившись одним днём. При этом данная серия событий не оказала никакие воздействия на Землю.
Несмотря на значительные успехи в изучении космического пространства, точное прогнозирование солнечной активности остаётся сложной задачей. Даже применение искусственного интеллекта пока не позволяет с высокой точностью предсказывать солнечные вспышки. Эксперты считают, что ИИ сможет стать действительно эффективным инструментом в этой области, но лишь после того, как утихнет ажиотаж вокруг него.