Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 12:54

На Солнце зафиксировали крупную корональную дыру, она продолжает расти

Обложка © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии

Обложка © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии

На Солнце стремительно расширяется крупная корональная дыра, которая уже через несколько дней может спровоцировать мощный поток солнечного ветра. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в своём телеграм-канале.

«Крупная корональная дыра уже несколько дней растёт на обращённой к Земле стороне Солнца. За последние сутки произошёл особенно быстрый рост её площади и размеров, которые за 24 часа увеличились примерно на 50 процентов», — отметили эксперты.

В лаборатории предупредили, что это явление приведёт к резкому росту скорости солнечного ветра вблизи Земли уже на следующей неделе, что может вызвать геомагнитные возмущения. По словам учёных, в районе дыры ожидается особенно интенсивный и плотный поток заряженных частиц. Такой вывод сделан на основе наблюдений — потемнение фиксируется не только в верхних, но и в нижних слоях солнечной атмосферы, где вещество обычно остаётся стабильным.

«По уточнённому графику скорость солнечного ветра в окрестностях Земли начнёт расти в понедельник, 18 августа, и может уже к 19-20-му числу выйти на необычно высокие уровни в диапазоне 800-900 километров в секунду, что в 2-2,5 раза превышает обычные значения», — добавили в лаборатории.

Сейчас специалисты считают усиление солнечного ветра основным фактором, который повлияет на геомагнитную обстановку в ближайшие 7–10 дней. Однако до этого, включая предстоящие выходные, магнитное поле планеты останется спокойным.

Солнце выбросило новый гигантский протуберанец после двух недель затишья
Солнце выбросило новый гигантский протуберанец после двух недель затишья

Ранее сообщалось, что в августе на Солнце уже были замечены два крупных события класса М — вспышки, ставшие вторыми по своей силе. В ходе последнего явления произошёл мощный выброс солнечной плазмы.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Новости науки
  • Космонавтика
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar