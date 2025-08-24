На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности
Сегодня, 24 августа, на Солнце была зафиксирована вспышка класса M1.1. Она началась в 11:36 утра по московскому времени и продлилась 16 минут. Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») сообщил, что вспышка произошла в рентгеновском диапазоне.
Класс M является предпоследним в классификации солнечных вспышек, включающей классы A, B, C, M и X. Каждая следующая буква обозначает увеличение мощности вспышки примерно в 10 раз. Последствием вспышки стало вторжение в околоземное пространство потоков низкоэнергетичных протонов. Однако их уровни остаются низкими и не превышают фоновые значения, что свидетельствует о минимальном влиянии на Землю.
Также вспышка класса M1.9 на Солнце была зарегистрирована вечером 23 июля в 23:06 по московскому времени и квалифицирована как «сильная». В общей сложности, как следует из опубликованных данных, за вчерашний день на светиле произошло восемь вспышек, семь из которых были меньшего класса C.