24 августа, 10:51

На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artsiom P

Сегодня, 24 августа, на Солнце была зафиксирована вспышка класса M1.1. Она началась в 11:36 утра по московскому времени и продлилась 16 минут. Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») сообщил, что вспышка произошла в рентгеновском диапазоне.

Класс M является предпоследним в классификации солнечных вспышек, включающей классы A, B, C, M и X. Каждая следующая буква обозначает увеличение мощности вспышки примерно в 10 раз. Последствием вспышки стало вторжение в околоземное пространство потоков низкоэнергетичных протонов. Однако их уровни остаются низкими и не превышают фоновые значения, что свидетельствует о минимальном влиянии на Землю.

Россиян предупредили о росте числа вспышек на Солнце в ближайшее время
Также вспышка класса M1.9 на Солнце была зарегистрирована вечером 23 июля в 23:06 по московскому времени и квалифицирована как «сильная». В общей сложности, как следует из опубликованных данных, за вчерашний день на светиле произошло восемь вспышек, семь из которых были меньшего класса C.

Полина Никифорова
    avatar