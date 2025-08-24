На Солнце произошла мощная вспышка, ей присвоен балл М1.9
Вечером в субботу, 23 августа, на Солнце произошла мощная вспышка, которой был присвоен балл M1.9. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Согласно информации, размещённой на сайте Лаборатории, вспышка была зафиксирована в 23:06 по московскому времени и квалифицирована как «сильная».
В общей сложности, как следует из опубликованных данных, за прошедший день на Солнце произошло восемь вспышек, семь из которых были меньшего класса C.
Ранее Лаборатория солнечной астрономии сообщила о редком явлении — от поверхности Солнца оторвался мощный протуберанец. Как отмечают специалисты, выброс плазмы стал автономным и продолжил движение в космосе, отделившись от солнечного диска. Такие процессы могут быть связаны с повышенной активностью светила и зачастую сопровождаются магнитными бурями на Земле.