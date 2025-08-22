Мессенджер MAX
Мыши в невесомости: Роскосмос показал видео с грызунами на борту «Биона-М»

Обложка © Шедеврум/ Life.ru

Роскосмос показал, как лабораторные мыши осваиваются в космосе на борту исследовательского спутника «Бион-М» №2. В боксах с «космонавтами» установлены камеры для наблюдения.

Мыши на борту «Бион-М». Видео © Telegram/ Роскосмос

Всего на орбиту отправились 75 мышей и 1,5 тысячи мух дрозофил, а также растения, семена и грибы.

Напомним, что на борту «Бион-М» находятся 75 лабораторных мышей и 1,5 тысячи мух. Ракета «Союз-2.1б» со спутником успешно стартовала с космодрома Байконур. Аппарат проведёт в космическом пространстве тридцать суток.

