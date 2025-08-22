Мыши в невесомости: Роскосмос показал видео с грызунами на борту «Биона-М»
Обложка © Шедеврум/ Life.ru
Роскосмос показал, как лабораторные мыши осваиваются в космосе на борту исследовательского спутника «Бион-М» №2. В боксах с «космонавтами» установлены камеры для наблюдения.
Мыши на борту «Бион-М». Видео © Telegram/ Роскосмос
Всего на орбиту отправились 75 мышей и 1,5 тысячи мух дрозофил, а также растения, семена и грибы.
