Не только Белка и Стрелка: какие животные открыли дорогу на орбиту и кто такие «космические мамы»

65 лет назад собаки Белка и Стрелка вошли в историю. Они стали первыми живыми существами, совершившими полноценный орбитальный полёт и вернувшимися домой невредимыми. Их миссия доказала: человек тоже способен пережить невесомость, перегрузки и космическое излучение.

Задачу подготовить животных к такому полёту в 1957 году поставил главный конструктор Сергей Королёв. Существует легенда, что он выбрал именно собак по совету работников цирка: они терпеливее обезьян, быстрее обучаются и легче переносят костюмы и датчики. Американцы же предпочли приматов — из-за их физиологического сходства с человеком.

От собак до тараканов: какие животные были в космосе

19 августа 1960 года Белка и Стрелка вернулись с орбиты живыми, какие ещё животные побывали в космосе? Фото © «Шедеврум»

Эксперименты с животными стали важнейшей частью космической программы. Они помогли отработать системы жизнеобеспечения и изучить, как ведёт себя организм в условиях невесомости. После полёта Гагарина необходимость отправлять животных в космос для проверки «выживания» отпала, но исследования продолжились.

В XXI веке к ним чаще всего прибегают страны, где пилотируемая космонавтика пока невозможна. Так, Иран в 2010 году запустил капсулу с червями, черепахами и крысами, а в 2013 году дважды отправил обезьян. Но в 2015 году программа была свёрнута из-за высокой стоимости.

История космических животных куда шире. В 1959 году вместе с собаками Отважной и Снежинкой полетела крольчиха Марфуша. В 1961-м, всего за месяц до полёта Гагарина, на орбиту отправили морских свинок, мышей, лягушек и собаку Чернушку. Франция внесла свою страницу в историю: в 1963 году на высоту более 100 км запустили кошку Фелисетт. Она благополучно вернулась, но вскоре её усыпили ради научных исследований.

Первая «космическая мама»

Кто такая «космическая мама» и зачем она нужна космонавтам? Фото © «Шедеврум»

Особое направление исследований связано с возможностью размножения животных за пределами Земли. В 2007 году на спутнике «Фотон-М3» полетели мыши, тритоны, ящерицы, улитки и тараканы. После возвращения на Землю одна из них, рыжая тараканиха по кличке Надежда, родила 33 детёныша. Они развивались быстрее обычного, но во взрослом состоянии ничем не отличались от земных сородичей. Так появилась первая в истории «космическая мама».

Перепела в невесомости

Советские учёные уделяли внимание и птицам. Японские перепела казались идеальными для экспериментов: быстро растут, рано начинают нестись. В 1990 году на станции «Мир» вывелись первые перепелята, но они погибли. В 1999-м удалось вырастить несколько птенцов, проживших дольше и даже вернувшихся на Землю, но у них были патологии развития. Учёные сделали вывод: для успешного размножения в космосе необходимо создавать искусственную гравитацию.

В 2023–2024 годах на МКС провели новые эксперименты: яйца поместили в инкубатор с разными режимами — невесомости и искусственной силы тяжести. Полученные материалы вернулись на Землю, чтобы учёные смогли изучить, насколько реально разведение птиц на орбите. В будущем, возможно, на МКС появятся «космические курятники».

Зачем нужны животные в космосе сегодня

Сколько всего животных побывало в космосе до и после знаменитых Белки и Стрелки? Фото © «Шедеврум»

Сегодня животных в космос отправляют редко, но смысл экспериментов изменился. Учёные хотят понять, возможно ли полноценное существование живых существ — с сохранением всех функций организма и даже с возможностью размножения — в условиях невесомости. Этот шаг необходим для будущей колонизации планет.

«В наши дни отправка животных в космос нужна для проверки долговременного пребывания в условиях невесомости, а также для того, чтобы понять, может ли организм сохранять все свои функции, могут ли полноценно существовать рождённые на орбите животные. Эксперименты с яйцами перепелов показали, что если мы хотим реализовывать проекты по продолжению рода на орбите, то необходимо создавать искусственную гравитацию», — отметил в разговоре с «Вечерней Москвой» кандидат технических наук Андрей Новиков.