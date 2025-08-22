Мессенджер MAX
22 августа, 14:57

На Кубани разыскивают перерождённую Соньку Золотую Ручку, которая дурит людей с помощью нейросети

SHOT: На Кубани разыскивают мошенницу, обманывающую людей с помощью ИИ

На Кубани правоохранительные органы разыскивают 32-летнюю Ольгу Ахромкину, подозреваемую в серии многомиллионных мошенничеств. Как сообщает телеграм-канал SHOT, деятельность уроженки Брянска в Анапе приобрела системный характер, а количество эпизодов может исчисляться десятками. Верным напарником «Соньки Золотой Ручки» были нейросети.

Мошенница применяла изощрённые психологические методики, искусно входя в доверие к жертвам. В арсенале её схем были как классические обманы с кредитами, так и сложные многоходовые комбинации. Согласно данным телеграм-канала, наиболее резонансными стали три случая.

В ходе одного из эпизодов Ахромкина, выявив женщину с депрессией, оформила на её имя кредитную карту на 400 тысяч рублей, после чего исчезла. В другом случае она убедила 61-летнюю женщину с инвалидностью переписать на себя квартиру, имитируя беременность от сына жертвы.

Особую дерзость продемонстрировал случай спонтанной кражи: воспользовавшись небрежностью хозяев, мошенница перевела себе 160 тысяч рублей через мобильное приложение банка на чужом телефоне.

Ахромкина создавала образ успешной IT-специалистки с двумя высшими образованиями, хотя фактически работала в кофейне. Для подтверждения статуса она использовала сгенерированные нейросетью изображения бизнес-джетов и роскошной жизни. Отмечается, что даже родная мать подозреваемой прекратила с ней общение.

В настоящее время пострадавшие объединились для совместных действий, направили заявления в правоохранительные органы и ожидают задержания предполагаемой мошенницы. Телефоны Ахромкиной недоступны, её местонахождение неизвестно.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина украл сумку у сотрудника офиса, в которой находилось 11 миллионов рублей. Преступник скрылся с места происшествия на автомобиле марки Mercedes-Benz. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье, предусматривающей ответственность за разбой.

Алиса Хуссаин
